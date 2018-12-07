Открытие Ночной хоккейной лиги состоится в Орле сегодня
Открытие Ночной хоккейной лиги состоится в Орле сегодня, 7 декабря. Старт матчей дивизиона «18+ Лига Мечты» будет дан на «Ледовой арене» в Зареченском микрорайоне.
В этом сезоне в турнире примут участие четыре орловские команды. Они сыграют между собой в круг пять раз. Соревнования продлятся до конца февраля будущего года.
- Матчи дивизиона «Любитель 40+» стартовали также в начале ноября. Победителей дивизионов «18+ Лига Мечты» и «Любитель 40+» ждут путевки на итоговый всероссийский фестиваль, который будет проходить в мае следующего года в Сочи, - сообщает пресс-служба орловского горсовета.
Открытие сегодняшнего матча пройдет в 21:40.