СЕГОДНЯ 11:49 2018-12-07T11:49:39+03:00

4 орловские команды в этом сезоне сыграют между собой пять раз

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Открытие Ночной хоккейной лиги состоится в Орле сегодня, 7 декабря. Старт матчей дивизиона «18+ Лига Мечты» будет дан на «Ледовой арене» в Зареченском микрорайоне.

В этом сезоне в турнире примут участие четыре орловские команды. Они сыграют между собой в круг пять раз. Соревнования продлятся до конца февраля будущего года.

- Матчи дивизиона «Любитель 40+» стартовали также в начале ноября. Победителей дивизионов «18+ Лига Мечты» и «Любитель 40+» ждут путевки на итоговый всероссийский фестиваль, который будет проходить в мае следующего года в Сочи, - сообщает пресс-служба орловского горсовета.

Открытие сегодняшнего матча пройдет в 21:40.