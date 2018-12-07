В библиотеке Бунина презентуют 14-ый выпуск альманаха «Орел литературный»
Сегодня днем, 7 декабря, в Орловской областной библиотеке состоится презентация 14-го выпуска альманаха «Орел литературный». Его составила Орловская областная организация Союза писателей России.
Выпуск посвящен 200-летнему юбилею со дня рождения Ивана Тургенева. Он содержит литературоведческие работы по творчеству нашего великого земляка, произведения современных писателей на тургеневскую тему.
- Проиллюстрирован альманах работами орловских художников, - рассказалаи «КП» сотрудники библиотеки.
На презентацию в библиотеку приглашаются все любители книг.
Начало мероприятия запланировано на 15 часов.
Адрес: улица Максима Горького, 43.