В библиотеке Бунина презентуют 14-ый выпуск альманаха «Орел литературный»

СЕГОДНЯ 11:21 2018-12-07T11:21:24+03:00

Он посвящен 200-летнему юбилею Тургенева и содержит произведения современных писателей на тургеневскую тему

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Сегодня днем, 7 декабря, в Орловской областной библиотеке состоится презентация 14-го выпуска альманаха «Орел литературный». Его составила Орловская областная организация Союза писателей России.

Выпуск посвящен 200-летнему юбилею со дня рождения Ивана Тургенева. Он содержит литературоведческие работы по творчеству нашего великого земляка, произведения современных писателей на тургеневскую тему.

- Проиллюстрирован альманах работами орловских художников, - рассказалаи «КП» сотрудники библиотеки.

На презентацию в библиотеку приглашаются все любители книг.

Начало мероприятия запланировано на 15 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.