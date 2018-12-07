2018-12-07T11:21:24+03:00
Общество

В библиотеке Бунина презентуют 14-ый выпуск альманаха «Орел литературный»

Он посвящен 200-летнему юбилею Тургенева и содержит произведения современных писателей на тургеневскую тему
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В библиотеке Бунина презентуют 14-ый выпуск альманаха «Орел литературный»В библиотеке Бунина презентуют 14-ый выпуск альманаха «Орел литературный»Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Сегодня днем, 7 декабря, в Орловской областной библиотеке состоится презентация 14-го выпуска альманаха «Орел литературный». Его составила Орловская областная организация Союза писателей России.

Выпуск посвящен 200-летнему юбилею со дня рождения Ивана Тургенева. Он содержит литературоведческие работы по творчеству нашего великого земляка, произведения современных писателей на тургеневскую тему.

- Проиллюстрирован альманах работами орловских художников, - рассказалаи «КП» сотрудники библиотеки.

На презентацию в библиотеку приглашаются все любители книг.

Начало мероприятия запланировано на 15 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В поселке Верховье Орловской области ликвидировали масштабную свалку
Выставку карандашных рисунков животных увидят орловцы в Музее изобразительных искусств
В Орле полицейские задержали три большегруза с контрафактным алкоголем объемом более 12 тысяч литров
Орловских призывников проводили на военную службу
В Орле разыскивают очевидцев ДТП на перекрестке улиц Раздольной и Кукушкина
Меню для питания орловских школьников с пожеланиями учеников и родителей направили в управление Роспотребнадзора
Сегодня ранним утром горела квартира в одной из пятиэтажек на улице Рощинской в Орле
Орловские предприниматели украсят деревья на улице Ленина
Орловские старшеклассники смогут готовиться к ЕГЭ по математике дистанционно
В Орле любителю орехов и специй дали три года колонии
Перекресток улиц 60 Лет Октября и Максима Горького в Орле не поделили «ГАЗ» и «Лада»