При пожаре в жилом доме под Орлом погиб 65-летний мужчина
ЧП с возгоранием жилого дома в деревне Черкасская Кромского района Орловской области произошло вчера вечером, 6 декабря. К моменту прибытия спасателей из окон шел густой дым.
- В результате пожара в жилом доме выгорела гостиная на площади 15 квадратных метров, оставшиеся комнаты закопчены, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.
Во время тушения спасатели обнаружили в доме тело 65-летнего мужчины. Причины пожара предстоит выяснить специалистам.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 17 раз, из них три выезда – на ликвидацию возгораний и 14 – на различные происшествия.
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