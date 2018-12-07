2018-12-07T10:56:03+03:00
Происшествия

При пожаре в жилом доме под Орлом погиб 65-летний мужчина

Причины возгорания предстоит выяснить специалистам
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
При пожаре в жилом доме под Орлом погиб 65-летний мужчинаПри пожаре в жилом доме под Орлом погиб 65-летний мужчинаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

ЧП с возгоранием жилого дома в деревне Черкасская Кромского района Орловской области произошло вчера вечером, 6 декабря. К моменту прибытия спасателей из окон шел густой дым.

- В результате пожара в жилом доме выгорела гостиная на площади 15 квадратных метров, оставшиеся комнаты закопчены, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Во время тушения спасатели обнаружили в доме тело 65-летнего мужчины. Причины пожара предстоит выяснить специалистам.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 17 раз, из них три выезда – на ликвидацию возгораний и 14 – на различные происшествия.

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины