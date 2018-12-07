2018-12-07T10:56:03+03:00
Происшествия

При пожаре в жилом доме под Орлом погиб 65-летний мужчина

Причины возгорания предстоит выяснить специалистам
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
При пожаре в жилом доме под Орлом погиб 65-летний мужчинаПри пожаре в жилом доме под Орлом погиб 65-летний мужчинаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

ЧП с возгоранием жилого дома в деревне Черкасская Кромского района Орловской области произошло вчера вечером, 6 декабря. К моменту прибытия спасателей из окон шел густой дым.

- В результате пожара в жилом доме выгорела гостиная на площади 15 квадратных метров, оставшиеся комнаты закопчены, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Во время тушения спасатели обнаружили в доме тело 65-летнего мужчины. Причины пожара предстоит выяснить специалистам.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 17 раз, из них три выезда – на ликвидацию возгораний и 14 – на различные происшествия.

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ повысил доходность краткосрочных вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Доход»
Пешеход попал под колеса авто в Орле на улице Московской
В Орловской глубинке водитель на «ВАЗе» сбил 15-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
Орловские спасатели рассказали детям об опасности выхода на лед
На улице Октябрьской в Орле иномарка сбила пешехода на «зебре»
В театре Тургенева в Орле состоялся показ инклюзивного спектакля «Открытая дверь»
Легковушка под Орлом стала виновником ДТП с Газелью
В Орле водителей маршруток проверили на соблюдение ПДД
Сегодня в Орле стартуют мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества
На Орловщине растет заболеваемость ОРВИ
В Орле для творческой молодежи состоится международный конкурс «Путь к мечте»
Ряд краж предотвратили сотрудники Росгвардии в орловских магазинах
В Орле стартовал театральный фестиваль «Месяц в деревне»
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»
В Орле наградят победителей творческого конкурса среди людей с ограниченными возможностями здоровья
В поселке Нарышкино Орловской области 7 многоквартирных домов около полутора лет не имели управляющих компаний
В Орле на следующей неделе почтят память Героев Отечества