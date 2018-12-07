2018-12-07T10:48:15+03:00
Происшествия

В Орловской глубинке водитель на «ВАЗе» сбил 15-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

Пешеход была госпитализирована
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Вчера вечером, в поселке Нарышкино Урицкого района Орловской области водитель легкового автомобиля учинил ДТП. Предположительно, он управлял машиной «ВАЗ-2115» серебристого цвета.

Легковушка ехала по улице Микрорайон Восточный со стороны объездной дороги в направлении улицы Гуськова. В районе дома № 19 «А» машина сбила 15-летнюю девочку. Пешеход шла по краю проезжей части навстречу движущемуся транспорту без светоотражающих элементов.

- В результате ДТП подросток получила телесные повреждения и была госпитализирована в НКМЦ имени Круглой. Водитель с места ДТП скрылся, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 32 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы. Погибших нет.

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