В Орловской глубинке водитель на «ВАЗе» сбил 15-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
Вчера вечером, в поселке Нарышкино Урицкого района Орловской области водитель легкового автомобиля учинил ДТП. Предположительно, он управлял машиной «ВАЗ-2115» серебристого цвета.
Легковушка ехала по улице Микрорайон Восточный со стороны объездной дороги в направлении улицы Гуськова. В районе дома № 19 «А» машина сбила 15-летнюю девочку. Пешеход шла по краю проезжей части навстречу движущемуся транспорту без светоотражающих элементов.
- В результате ДТП подросток получила телесные повреждения и была госпитализирована в НКМЦ имени Круглой. Водитель с места ДТП скрылся, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 32 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы. Погибших нет.
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