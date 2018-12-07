На улице Октябрьской в Орле иномарка сбила пешехода на «зебре»

7 Дек. 10:25 2018-12-07T10:25:41+03:00

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ДТП на улице Октябрьской в Орле произошло вчера днем, 6 декабря. Водитель автомобиля «Киа Соул» двигался по улице Игнатова со стороны улицы Матвеева. При повороте налево на регулируемом перекрестке улиц Игнатова и Октябрьской иномарка наехала на пешехода. Мужчина переходил дорогу по «зебре».

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущен, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 32 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы. Погибших нет.