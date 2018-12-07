Легковушка под Орлом стала виновником ДТП с Газелью
Вчера днем, 6 декабря, на автодороге «Орел-Ефремов» произошло ДТП. Водитель автомобиля «Опель Астра Караван» двигался со стороны поселка Залегощь в сторону Орла. На 31-километре дороги он не справился с управлением. Легковушка столкнулась с «Газ 2834ха».
- В результате ДТП пострадала пассажир «Опеля». Каретой скорой помощи она была доставлена в приемное отделение ООКБ города Орла. Не госпитализирована, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 32 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы. Погибших нет.
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