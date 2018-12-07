В Орле водителей маршруток проверили на соблюдение ПДД

СЕГОДНЯ 09:42 2018-12-07T09:43:11+03:00

На нарушителей были составлены восемь административных материалов

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Профилактический рейд по проверке соблюдения ПДД водителями маршруток провели в Орле полицейские в среду, 5 декабря. За время мероприятия административные материалы были составлены на восьмерых нарушителей.

Полицейские проверили, не переполнены ли салоны маршрутных автобусов, не высаживают ли водители пассажиров со второго ряда. Особое внимание правоохранители уделили проверке документов у водителей, наличию маршрутного листа, отметке там медицинского работника и о прохождении техосмотра.

- Сотрудники ОГИБДД составили 8 административных материалов по таким правонарушениям, как управление транспортным средством с нечитаемыми регистрационными знаками; управление транспортным средством при наличии неисправностей, управление транспортным средством без технического средства контроля, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Подобные рейды, по словам правоохранителей, будут продолжены.