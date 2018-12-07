2018-12-07T09:21:29+03:00
Общество

Сегодня в Орле стартуют мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества

В рамках торжества пройдут выставки поисковых организаций, награждения медалями и конференция
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Сегодня, 7 декабря, в Орле стартуют мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. Торжество «В жизни всегда есть место подвигу» пройдет в Молодежном центре ОГАУ.

Так, в полдень начнут работать выставки поисковых организаций области. Часом позже их членов наградят медалью «За поисковые заслуги».

- Также пройдет торжественное прощание со старшим лейтенантом Павлом Лопатиным - командиром взвода противотанковых ружей, погибшим в боях за Орловщину в 1943 году, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Останки красноармейца были обнаружены поисковиками объединения «Костёр» в Свердловском районе Орловской области. Его родственники проживают в городе Татарске Новосибирской области. Останки бойца доставят туда, чтобы захоронить их на родной земле.

Кроме того, сегодня же, в 11 утра в Военно-историческом музее состоится отчетная конференция Орловского регионального отделения «Поисковое движение России».

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