2018-12-06T16:04:04+03:00
Общество

На Орловщине растет заболеваемость ОРВИ

В нескольких школах некоторые классы отпустили на внеплановые каникулы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орловской области наблюдается сезонный рост заболеваемость ОРВИ. В качестве меры профилактики в восьми школах некоторые классы отправили на внеплановые каникулы.

Как отмечают специалисты регионального Роспотребнадзора, случаев гриппа в регионе не зафиксировано. При этом с 25 ноября по 2 декабря больше четырех тысяч человек подхватили простуду. Большее число заболевших – дети. В самом городе Орле наблюдается небольшое превышение эпидемического порога в возрастной группе 7-14 лет.

- С целью недопущения распространения респираторных инфекций среди населения Управление Роспотребнадзора по Орловской области обращает внимание родителей на недопущение посещения детьми с признаками острых респираторных инфекций образовательных учреждений, так как своевременная изоляция заболевших позволяет эффективно предотвратить распространение респираторных инфекций, - обратились к орловцам в ведомстве.

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