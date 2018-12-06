В Орле для творческой молодежи состоится международный конкурс «Путь к мечте»

СЕГОДНЯ 13:54 2018-12-06T13:54:45+03:00

В нем примут участие театральные, инструментальные и вокальные коллективы и солисты из России, Индии, Армении, ЮАР

Изменить размер текста: A A

В это воскресенье, 9 декабря, В Орле состоится международный конкурс-фестиваль сценических искусств «Путь к мечте». В нем примут участие театральные, инструментальные и вокальные коллективы и солисты из России, Индии, Армении, ЮАР и других стран мира в возрасте от 4-х лет.

- Конкурс направлен на поиск и поддержку юных талантов, призван способствовать развитию детского творчества, обмену творческим опытом между участниками из разных коллективов и стран, развитию толерантности и организацию полезного досуга, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Оценивать выступления юных участников будет жюри из Орла и Курска. Каждый конкурсант получит призы и сувениры. Среди наград гран-при для разных номинаций — микрофон, сертификаты на запись песни, а также участие в международном форуме и специальные статуэтки конкурса.

Концерт пройдет на сцене зала «Лунный свет» по адресу: набережная Дубровинского, 60/2. Начало в 11 утра. Награждать призеров конкурса «Путь к мечте» будут 14 декабря.

Стоит отметить, что кконкурсу приурочена благотворительная акция в поддержку многодетных и малоимущих семей. Участники могут пожертвовать вещи, предметы быта, игрушки и поддержать тех, кому сейчас особенно трудно.