2018-12-06T13:54:45+03:00
Общество

В Орле для творческой молодежи состоится международный конкурс «Путь к мечте»

В нем примут участие театральные, инструментальные и вокальные коллективы и солисты из России, Индии, Армении, ЮАР
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
Изменить размер текста:

В это воскресенье, 9 декабря, В Орле состоится международный конкурс-фестиваль сценических искусств «Путь к мечте». В нем примут участие театральные, инструментальные и вокальные коллективы и солисты из России, Индии, Армении, ЮАР и других стран мира в возрасте от 4-х лет.

- Конкурс направлен на поиск и поддержку юных талантов, призван способствовать развитию детского творчества, обмену творческим опытом между участниками из разных коллективов и стран, развитию толерантности и организацию полезного досуга, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Оценивать выступления юных участников будет жюри из Орла и Курска. Каждый конкурсант получит призы и сувениры. Среди наград гран-при для разных номинаций — микрофон, сертификаты на запись песни, а также участие в международном форуме и специальные статуэтки конкурса.

Концерт пройдет на сцене зала «Лунный свет» по адресу: набережная Дубровинского, 60/2. Начало в 11 утра. Награждать призеров конкурса «Путь к мечте» будут 14 декабря.

Стоит отметить, что кконкурсу приурочена благотворительная акция в поддержку многодетных и малоимущих семей. Участники могут пожертвовать вещи, предметы быта, игрушки и поддержать тех, кому сейчас особенно трудно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Орловщине растет заболеваемость ОРВИ
Ряд краж предотвратили сотрудники Росгвардии в орловских магазинах
В Орле стартовал театральный фестиваль «Месяц в деревне»
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»
В Орле наградят победителей творческого конкурса среди людей с ограниченными возможностями здоровья
В поселке Нарышкино Орловской области 7 многоквартирных домов около полутора лет не имели управляющих компаний
В Орле на следующей неделе почтят память Героев Отечества
Орловцы помогут героям благотворительной акции «Свет Рождественской звезды»
Сегодня ночью улицы Орла убирали 30 единиц снегоуборочной техники
В Орловской области прокуратура обнаружила бесхозный сибиреязвенный скотомогильник без должного содержания и оборудования
В субботу в орловском православном центре «Вятский Посад» пройдет ярмарка
За вождение в пьяном виде орловца осудили на 10 месяцев
В Орле полицейские рассказали работникам торговли, как отличить поддельные купюры от настоящих
370 административных протоколов составили за год в Северном районе Орла
Инклюзивный спектакль «Открытая дверь» вошел в тройку лучших проектов конкурса «Доброволец России – 2018»
Три орловчанки похитили чужую забытую в банкомате карту и расплатились ей за свои покупки в магазине
В орловской глубинке замыкание проводки обернулось пожаром
Сбербанк поднял верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет
На орловской трассе легковой «Опель» влетел в фуру
В Болхове легковушка протаранила железобетонный блок
Каток на площади Ленина в Орле откроется 21 декабря
Под Орлом спасатели справились с огнем, охватившим офисное здание
Спецавтобаза в Орле: «За ночь вывезено 448 кубометров снега»
В орловской глубинке открылся кинотеатр
В Северном районе Орла демонтировали два незаконно поставленных металлических гаража
Орловских школьников познакомят с основами программирования на «Уроке цифры»
На улице Металлургов в Орле ночью тушили пожар в одной из квартир пятиэтажного дома