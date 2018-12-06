2018-12-06T13:44:54+03:00
Происшествия

Ряд краж предотвратили сотрудники Росгвардии в орловских магазинах

Неудавшихся похитителей передали сотрудникам полиции
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Ряд краж предотвратили сотрудники Росгвардии в орловских магазинахРяд краж предотвратили сотрудники Росгвардии в орловских магазинахФото: Архив "КП"
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Ряд краж предотвратили сотрудники Росгвардии. Происшествия произошли в продуктовных магазинах Орла.

Первый инцидент, когда работникам сетевого продуктового магазина потребовалась помощь правоохранителей, произошел несколько дней назад. В торговом центре на площади Мира в Орле 16-летний орловец попытался украсть ящик для сбора пожертвований.

- Похитителя задержали на месте преступления. Ранее молодой человек уже был неоднократно судим за аналогичные проступки. Его передали сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Орловской области.

Еще одно происшествие произошло накануне, 5 декабря. В крупном гипермаркете Заводского района пройти мимо кассы попыталась 29-летняя орловчанка. В ее корзинке были продукты на сумму около 5000 рублей. Женщину также передали полицейским.

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