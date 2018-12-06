2018-12-06T13:47:29+03:00
Общество

В Орле стартовал театральный фестиваль «Месяц в деревне»

Торжественное открытие состоялось на сцене «Свободного пространства»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Вчера, 5 декабря, в Орле стартовал I Всероссийский театральный фестиваль «Месяц в деревне», посвященный знаменитому орловцу, классику русской литературы Ивану Тургеневу.Торжественное открытие состоялось в театре «Свободное пространство».

В рамках открытия на сцене состоялся показ спектакля-урока по трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» «Юная любовь в пяти театральных измерениях». Постановку исполнили артисты московского театра «Модерн».

Фото: Олеся Суровых

Фото: Олеся Суровых

Напомним, фестиваль «Месяц в деревне» будет проходить в Орле до 17 декабря. Уже в эту субботу, 8 декабря, московский «Театр луны» приглашает зрителей на городской мюзикл «Маяковский».

9 декабря состоится рок-опера «Юнона и авось» «Театра Алексея Рыбникова». 14 декабря свою премьерную танцевально-пластическую фантазию по мотивам романа «Двенадцать стульев» покажет театр «Свободное пространство».

Завершит фестиваль конкурс чтецов по произведениям Ивана Тургенева 17 декабря. Он пройдет на площадке библиотеки имени Бунина.

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