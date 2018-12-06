В Орле наградят победителей творческого конкурса среди людей с ограниченными возможностями здоровья

СЕГОДНЯ 12:53 2018-12-06T12:53:52+03:00

Торжественное мероприятие будет проходить в Орловском городском центре культуры

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В Орле наградят победителей 12-го областного конкурса – выставки художественного творчества «Мы любим жизнь» среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Торжественное мероприятие будет проходить в Орловском городском центре культуры в пятницу, 7 декабря.

Выставка прошла в рамках Всероссийской декады инвалидов с 3 по 11 декабря. Всего для конкурса представили около 400 работ.

Победители выставки получат памятные подарки и дипломы. В рамках мероприятия состоится церемония награждения и праздничный концерт.

Начало в 14 часов.