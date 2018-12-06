2018-12-06T12:51:42+03:00
Общество

В поселке Нарышкино Орловской области 7 многоквартирных домов около полутора лет не имели управляющих компаний

После прокурорской проверки нарушения устранили
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В поселке Нарышкино Орловской области 7 многоквартирных домов около полутора лет не имели управляющих компанийВ поселке Нарышкино Орловской области 7 многоквартирных домов около полутора лет не имели управляющих компанийФото: Архив "КП"
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В поселке Нарышкино Орловской области 7 многоквартирных домов около полутора лет не имели управляющих компаний или организации управления в форме ТСЖ. Проверкой соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере занялась межрайонная прокуратура.

Оказалось, работы по содержанию общего имущества и текущему ремонту домов не проводились. В том числе дома не подготовили к отопительному сезону.

- В адрес главы администрации поселка Нарышкино было внесено представление. По результатам рассмотрения акта реагирования прокурора нарушения устранены, заместитель главы поселковой администрации привлечен к дисциплинарной ответственности, - сообщает прокуратура Орловской области.

Кроме того, после проверки был проведён конкурс. По его итогам организовано управление многоквартирными домами управляющей компанией.

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