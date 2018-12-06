2018-12-06T12:41:54+03:00
Общество

В Орле на следующей неделе почтят память Героев Отечества

Митинг и церемония возложения цветов состоятся у стелы «Город воинской славы»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле на следующей неделе почтят память Героев ОтечестваВ Орле на следующей неделе почтят память Героев ОтечестваФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле на следующей неделе, 10 декабря, почтят память Героев Отечества. Митинг и церемония возложения цветов состоятся у стелы «Город воинской славы». Участие в них примут руководители города и области, почетные граждане, ветераны боевых действий, члены профсоюзов и общественных организаций.

Торжественный митинг начнется в 13 часов.

- В связи с проведением церемонии возложения цветов, посвященной Дню Героев Отечества, 10 декабря, будет временно ограничено движение, - сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с12:45 до 13:30будет перекрыта улица Салтыкова-Щедрина от дома № 45 по улице Ленина до дома № 33 по улицы Салтыкова-Щедрина. Также с 6 утра до 14 часоввременно запретят стоянку автомобилей по улице Салтыкова-Щедрина от дома № 1 до дома № 2 бульвара Победы.

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