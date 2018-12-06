2018-12-06T12:31:20+03:00
Общество

Орловцы помогут героям благотворительной акции «Свет Рождественской звезды»

Денежные средства перечисляются на счет областной общественной организации инвалидов «Орловские Родники»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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Воспитанники общественной организации «Орловские родники» стали героями ежегодной благотворительной акции «Свет Рождественской звезды». «Орловские родники» - это единственная организация, которая осуществляет в Орле всестороннюю адаптацию взрослых с ограничениями по здоровью и помогает детям-инвалидам.

- Оказать помощь ребятам из Общественной организации «Орловские родники» может любой желающий. Денежные средства можно перечислить на счетОрловской молодежной областной общественной организации инвалидов «Орловские Родники», - сообщает пресс-служба горосдкой администрации.

Реквизиты для перечислений:

Банк получателя: Орловский РФ АО «Россельхозбанк» город Орел

Номер карты получателя: 3010 1810 7000 0000 0751

№ расчетного счета получателя: 40703-810-9-1000-0000116

Дополнительные реквизитыдля перечисления пожертвований «Орловские Родники»:

Карта генерального директора Елена Александровна Черникова.

Банк получателя: Орловское отделение №8595 ПАО СБЕРБАНК город Орел

Номер карты получателя: 4081 7810 6470 0031 2609

Также 15 января в Орловском городском центре культуры состоится большой благотворительный концерт. Внутри центра будут установлены урны для пожертвований.

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