2018-12-06T12:19:24+03:00
Общество

Сегодня ночью улицы Орла убирали 30 единиц снегоуборочной техники

Снег с городских территорий увозят на четыре специальные площадки
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сегодня ночью улицы Орла убирали 30 единиц снегоуборочной техникиСегодня ночью улицы Орла убирали 30 единиц снегоуборочной техникиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Сегодня ночью, с 5 на 6 декабря, улицы Орла убирали 30 единиц снегоуборочной техники. В их числе 10 КДМ, 14 самосвалов, снегопогрузчики, погрузчики «вилли» и автогрейдеры, фронтальный погрузчик и трактор со щеткой.

- Основной упор сотрудники «Спецавтобазы» сделали на вывоз залежавшегося снега. За ночь с территории вывезли 420 кубометров выпавших осадков, - сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас снег с городских территорий вывозят на четыре специально отведенные для этого площадки. В Железнодорожном районе такую территорию выбрали на Залегощенском шоссе, в Северном —за домом № 23 по улице Родзевича-Белевича и в районе улицы Северной. В Заводском районе снег вывозят на участок в районе реки Рыбница, а в Советском на территорию у стадиона имени Ленина со стороны улицы Зои Космодемьянской. Дворники убирают остановочные павильоны, тротуары и сходы с мостов.

Проезжую часть и тротуары посыпают пескосоляной смесью. За сутки израсходовали 300,3 тонны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины