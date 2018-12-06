2018-12-06T12:19:24+03:00
Общество

Сегодня ночью улицы Орла убирали 30 единиц снегоуборочной техники

Снег с городских территорий увозят на четыре специальные площадки
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Сегодня ночью улицы Орла убирали 30 единиц снегоуборочной техникиСегодня ночью улицы Орла убирали 30 единиц снегоуборочной техникиФото: Архив "КП"
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Сегодня ночью, с 5 на 6 декабря, улицы Орла убирали 30 единиц снегоуборочной техники. В их числе 10 КДМ, 14 самосвалов, снегопогрузчики, погрузчики «вилли» и автогрейдеры, фронтальный погрузчик и трактор со щеткой.

- Основной упор сотрудники «Спецавтобазы» сделали на вывоз залежавшегося снега. За ночь с территории вывезли 420 кубометров выпавших осадков, - сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас снег с городских территорий вывозят на четыре специально отведенные для этого площадки. В Железнодорожном районе такую территорию выбрали на Залегощенском шоссе, в Северном —за домом № 23 по улице Родзевича-Белевича и в районе улицы Северной. В Заводском районе снег вывозят на участок в районе реки Рыбница, а в Советском на территорию у стадиона имени Ленина со стороны улицы Зои Космодемьянской. Дворники убирают остановочные павильоны, тротуары и сходы с мостов.

Проезжую часть и тротуары посыпают пескосоляной смесью. За сутки израсходовали 300,3 тонны.

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