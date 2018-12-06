2018-12-06T12:06:58+03:00
Происшествия

В Орловской области прокуратура обнаружила бесхозный сибиреязвенный скотомогильник без должного содержания и оборудования

Требования о выполнении полномочий направлены в региональное управление ветеринарии
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Орловской области прокуратура обнаружила бесхозный сибиреязвенный скотомогильник без должного содержания и оборудованияВ Орловской области прокуратура обнаружила бесхозный сибиреязвенный скотомогильник без должного содержания и оборудованияФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

На территории деревни Воронец Хотынецкого района Орловской области прокуратура обнаружила бесхозный сибиреязвенный скотомогильник без должного содержания и оборудования. Заниматься этим вопросом должно было региональное Управление ветеринарии.

В частности, сейчас в этом месте не соблюдается режим ограниченной хозяйственной деятельности. Кроме того, к скотомогильнику имеется беспрепятственный доступ людей, диких животных. Его территория не огорожена забором и предупреждающими знаками.

- Согласно требованиям законодательства, скотомогильники относятся к 1 классу опасности, их санитарно-защитная зона составляет 1000 метров. Несмотря на потенциальную опасность данного объекта для человека и животных, санитарно-защитная зона не установлена, - сообщает прокуратура Орловской области.

В суд был направлен иск с заявлением о понуждении регионального Управления ветеринарии выполнить комплекс мероприятий по организации надлежащего обустройства и содержания бесхозяйного сибиреязвенного скотомогильника. Суд требования удовлетворил, но его решение пока не вступило в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле стартовал театральный фестиваль «Месяц в деревне»
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»
В Орле наградят победителей творческого конкурса среди людей с ограниченными возможностями здоровья
В поселке Нарышкино Орловской области 7 многоквартирных домов около полутора лет не имели управляющих компаний
В Орле на следующей неделе почтят память Героев Отечества
Орловцы помогут героям благотворительной акции «Свет Рождественской звезды»
Сегодня ночью улицы Орла убирали 30 единиц снегоуборочной техники
В субботу в орловском православном центре «Вятский Посад» пройдет ярмарка
За вождение в пьяном виде орловца осудили на 10 месяцев
В Орле полицейские рассказали работникам торговли, как отличить поддельные купюры от настоящих
370 административных протоколов составили за год в Северном районе Орла
Инклюзивный спектакль «Открытая дверь» вошел в тройку лучших проектов конкурса «Доброволец России – 2018»
Три орловчанки похитили чужую забытую в банкомате карту и расплатились ей за свои покупки в магазине
В орловской глубинке замыкание проводки обернулось пожаром
Сбербанк поднял верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет
На орловской трассе легковой «Опель» влетел в фуру
В Болхове легковушка протаранила железобетонный блок
Каток на площади Ленина в Орле откроется 21 декабря
Под Орлом спасатели справились с огнем, охватившим офисное здание
Спецавтобаза в Орле: «За ночь вывезено 448 кубометров снега»
В орловской глубинке открылся кинотеатр
В Северном районе Орла демонтировали два незаконно поставленных металлических гаража
Орловских школьников познакомят с основами программирования на «Уроке цифры»
На улице Металлургов в Орле ночью тушили пожар в одной из квартир пятиэтажного дома