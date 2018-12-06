6 Дек. 12:06 2018-12-06T12:06:58+03:00

В Орловской области прокуратура обнаружила бесхозный сибиреязвенный скотомогильник без должного содержания и оборудования Фото: Архив "КП"

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На территории деревни Воронец Хотынецкого района Орловской области прокуратура обнаружила бесхозный сибиреязвенный скотомогильник без должного содержания и оборудования. Заниматься этим вопросом должно было региональное Управление ветеринарии.

В частности, сейчас в этом месте не соблюдается режим ограниченной хозяйственной деятельности. Кроме того, к скотомогильнику имеется беспрепятственный доступ людей, диких животных. Его территория не огорожена забором и предупреждающими знаками.

- Согласно требованиям законодательства, скотомогильники относятся к 1 классу опасности, их санитарно-защитная зона составляет 1000 метров. Несмотря на потенциальную опасность данного объекта для человека и животных, санитарно-защитная зона не установлена, - сообщает прокуратура Орловской области.

В суд был направлен иск с заявлением о понуждении регионального Управления ветеринарии выполнить комплекс мероприятий по организации надлежащего обустройства и содержания бесхозяйного сибиреязвенного скотомогильника. Суд требования удовлетворил, но его решение пока не вступило в законную силу.