В субботу в орловском православном центре «Вятский Посад» пройдет ярмарка

СЕГОДНЯ 11:55 2018-12-06T11:55:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В эту субботу, 8 декабря, в орловском духовно-православном центре «Вятский Посад» состоится ярмарка. Она пройдет на первом этаже здания Православной артели.

- Кондитеры предложат гостям свежайшую выпечку с разнообразными начинками, мастера декоративно-прикладного искусства – множество неповторимых изделий, - приглашают сотрудники центра.

Также в этот выходной день каждый желающий сможет продегустировать постную продукцию из сои, купить мед и обзавестись оригинальными гончарными изделиями.

Ярмарка начнет работу в полдень.

Адрес: Орловский район, поселок Вятский Посад, улица Южная, 1 «А».