2018-12-06T11:55:10+03:00
Общество

В субботу в орловском православном центре «Вятский Посад» пройдет ярмарка

Гостям предложат выпечку и изделия ручной работы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: центр "Вятский Посад"Фото: центр "Вятский Посад"
Изменить размер текста:

В эту субботу, 8 декабря, в орловском духовно-православном центре «Вятский Посад» состоится ярмарка. Она пройдет на первом этаже здания Православной артели.

- Кондитеры предложат гостям свежайшую выпечку с разнообразными начинками, мастера декоративно-прикладного искусства – множество неповторимых изделий, - приглашают сотрудники центра.

Также в этот выходной день каждый желающий сможет продегустировать постную продукцию из сои, купить мед и обзавестись оригинальными гончарными изделиями.

Ярмарка начнет работу в полдень.

Адрес: Орловский район, поселок Вятский Посад, улица Южная, 1 «А».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины