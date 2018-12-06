В субботу в орловском православном центре «Вятский Посад» пройдет ярмарка
Гостям предложат выпечку и изделия ручной работы
Фото: центр "Вятский Посад"
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В эту субботу, 8 декабря, в орловском духовно-православном центре «Вятский Посад» состоится ярмарка. Она пройдет на первом этаже здания Православной артели.
- Кондитеры предложат гостям свежайшую выпечку с разнообразными начинками, мастера декоративно-прикладного искусства – множество неповторимых изделий, - приглашают сотрудники центра.
Также в этот выходной день каждый желающий сможет продегустировать постную продукцию из сои, купить мед и обзавестись оригинальными гончарными изделиями.
Ярмарка начнет работу в полдень.
Адрес: Орловский район, поселок Вятский Посад, улица Южная, 1 «А».