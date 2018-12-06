2018-12-06T11:43:55+03:00
Происшествия

За вождение в пьяном виде орловца осудили на 10 месяцев

Он проведет этот срок в колонии-поселении
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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За вождение в пьяном виде орловца осудили на 10 месяцевЗа вождение в пьяном виде орловца осудили на 10 месяцевФото: Архив "КП"
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Жителя Верховского района Орловской области осудили за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За вождение в пьяном виде он был судим уже дважды.

С учетом наличия у мужчины двух малолетних детей, его признания вины и раскаяния в содеянном, суд назначил орловцу наказание в виде 10 месяцев лишения свободы. Он проведет этот срок в колонии-поселении.

- Мужчина будет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 6 месяцев, - сообщает прокуратура Орловской области.

Приговор вступил в законную силу.

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