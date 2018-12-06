2018-12-06T11:29:21+03:00
Общество

В Орле полицейские рассказали работникам торговли, как отличить поддельные купюры от настоящих

Им напомнили о необходимости принятия мер, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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В Орле полицейские рассказали работникам торговли, как отличить поддельные купюры от настоящих. В рейд правоохранители вышли по нескольким магазинам города.

- Целью профилактического мероприятия стали проверка осведомленности продавцов об алгоритме действий при обнаружении фальшивых денег и умения применить эти знания на практике, а также оценка навыков персонала по выявлению подделок, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Кассирам предъявляли настоящие и поддельные купюры. Но не все продавцы могли правильно сориентироваться. Одна работница подделку отличила, но мер оперативно принять не смогла. В нескольких магазинах продавцы и вовсе подделку не распознали.

Полицейские еще раз напоминали, как отличить настоящие деньги от подделок без специального оборудования. Продавцов проинформировали о том, что необходимо предпринять, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков. Всем им раздали специальные памятки с контактами, куда можно обратиться за консультацией и помощью.

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