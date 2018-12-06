2018-12-06T11:15:48+03:00
Общество

370 административных протоколов составили за год в Северном районе Орла

Больше всего нареканий вызвали несвоевременные вывоз отходов и уборка тротуаров
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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370 административных протоколов составили за год в Северном районе Орла370 административных протоколов составили за год в Северном районе ОрлаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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370 административных протоколов составили за год в Северном районе Орла. Эти данные озвучили на последнем рабочем совещании в городской администрации. Сумма назначенных штрафов в целом составила 736 438 рублей.

Больше всего нареканий вызвали несвоевременные вывоз отходов с контейнерных площадок и уборка прилегающих к ним территорий, а также уборка тротуаров и остановок общественного транспорта. Кроме того, отдельное внимание уделяется несанкционированной торговле. Уже составлено 202 протокола на общую сумму назначенных штрафов более 670 тысяч рублей.

- В результате проведенных контрольных мероприятий владельцами и арендаторами отремонтировано и обновлено 11 фасадов зданий и торгово-остановочных павильонов. Продолжена работа с хозяйствующими субъектами по укладке тротуарной плитки на прилегающих территориях. Даны предписания по 73 рекламным конструкциям, - сообщает пресс-служба мэрии.

За несвоевременное и некачественное восстановление нарушенного благоустройства в Северном районе города составили семь административных материалов. Сейчас 53 территории из 67-ми восстановлены, отремонтированы оголовки и установлены крышки более чем на 80 люках.

Отдельным вопросом были вынесены административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и безопасность. За год поступило 400 жалоб на нарушение тишины и покоя.

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