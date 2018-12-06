2018-12-06T11:03:25+03:00
Общество

Инклюзивный спектакль «Открытая дверь» вошел в тройку лучших проектов конкурса «Доброволец России – 2018»

В номинации «Вдохновленные искусством» Орловская область стала второй, уступив Костроме
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Инклюзивный спектакль «Открытая дверь» вошел в тройку лучших проектов Национального конкурса «Доброволец России – 2018». Эту постановку представила Елена Воробьева, сотрудница Орловского областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Итоги конкурса стали известны накануне, 5 декабря, на Международном форуме добровольцев. Он прошел в Москве и завершил мероприятия Года волонтёра в России.

Проект орловчанки был признан лучшим на региональном этапе. После этого он стал участником народного голосования. По итогам конкурса в номинации «Вдохновленные искусством» Орловская область стала второй, уступив Костроме.

Работа над спектаклем шла около полугода. Постановка рассказывает о внутреннем мире человека с особыми потребностями и его восприятии окружающей действительности. Цель спектакля – помочь детям в творческом самовыражении и общении со сверстниками.

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