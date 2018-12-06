6 Дек. 10:51 2018-12-06T10:51:36+03:00

Три орловчанки похитили чужую забытую в банкомате карту и расплатились ей за свои покупки в магазине Фото: Архив "КП"

Платежное средство можно было использовать, не вводя пин-код

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Сотрудники полиции раскрыли кражу денег с банковской карты жительницы города Мценска Орловской области. Женщина забыла свое платежное средство в банкомате. Опомнившись, она обратилась в банк, но денег на карте уже не было.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили трех девушек 17-ти и 18 лет, причастных к хищению более 5 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Одна из подруг нашла карту. Ей можно было расплачиваться, не вводя пин-код. Девушки воспользовались этим и совершили покупки в нескольких магазинах.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Ведется следствие. Орловчанки находятся под подпиской о невыезде.