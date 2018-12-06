На орловской трассе легковой «Опель» влетел в фуру

СЕГОДНЯ 10:29 2018-12-06T10:29:58+03:00

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Сегодня ночью, 6 декабря, на трассе М» «Крым» в Орловской области легковой «Опель» влетел в фуру с прицепом. Водитель автомобиля получил травмы.

Авария случилась в начале первого часа. Как сообщили в региональной «Госавтоинспекции», причиной ДТП стало несоблюдение водителям легковушки безопасной дистанции.

- Водитель «Опеля» не выбрал безопасной дистанции до впереди идущего транспортного средства «Вольво» с полуприцепом и совершил с ним столкновение, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

С места аварии водителя легковушки с травмами доставили в Кромскую районную больницу.

Всего за прошедшие сутки на территории региона зафиксировано 20 ДТП, из них - 2 с пострадавшими. Погибших нет.