В Болхове легковушка протаранила железобетонный блок
Водитель и пассажир получили травмы
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Авария произошла накануне, 5 декабря, в одном из районных центров Орловской области - городе Болхов. Примерно в 9 часов вечера водитель за рулем отечественной легковушки "Лада Калина" двигался по улице Генерала Белова
- В районе дома № 56 он допустил наезд на барьер в виде железо-бетонной конструкции, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В результате ДТП водитель и пассажир "Калины" получили телесные повреждения. После оказания помощи водитель был отпущен, пассажир – госпитализирован.
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