Каток на площади Ленина в Орле откроется 21 декабря

СЕГОДНЯ 17:02 2018-12-05T17:17:09+03:00

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Во второй половине декабря орловцы снова смогут покататься на коньках в самом центре города. Ледовая площадка под открытым небом откроется, по планам, 21 числа.

Каток на главной городской площади полюбился жителям и гостям региона еще в прошлом году. В этом зимнем сезоне он также станет доступным для всех желающих - вход будет бесплатным.

- Для удобства жителей и гостей Орла откроют пункты проката коньков, секции для хранения вещей, помещение для переодевания. Рядом с катком установят торговые павильоны, где горожане смогут выпить горячего чая и перекусить. Официальное торжественное открытие центральной новогодней елки и ледового катка состоится 21 декабря в 15.00, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Где еще в Орле можно покататься на коньках, а также лыжах читайте в нашей статье «Встаем на коньки и лыжи: Орел готовится к зимнему сезону»