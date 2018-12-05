2018-12-05T16:48:41+03:00
Происшествия

Под Орлом спасатели справились с огнем, охватившим офисное здание

Обошлось без пострадавших
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Сегодня утром в Орловском районе загорелось офисное здание. Сообщение о возгорании поступило спасателям в одиннадцатом часу, горел первый этаж.

Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, людей в помещении не было.

- На месте возгорания работали силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона, пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Причины и сумма ущерба в настоящее время устанавливаются.

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