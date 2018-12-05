Под Орлом спасатели справились с огнем, охватившим офисное здание
Обошлось без пострадавших
Фото: архив "КП"
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Сегодня утром в Орловском районе загорелось офисное здание. Сообщение о возгорании поступило спасателям в одиннадцатом часу, горел первый этаж.
Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, людей в помещении не было.
- На месте возгорания работали силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона, пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе ведомства.
Причины и сумма ущерба в настоящее время устанавливаются.