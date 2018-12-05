2018-12-05T16:09:43+03:00
Общество

В орловской глубинке открылся кинотеатр

Теперь фильмы на большом экране смогут смотреть жители поселка Глазуновка
Ольга СУПОНЕВА
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В поселке Глазуновка Орловской области после реконструкции открылся кинотеатр. Теперь местные жители смогут смотреть фильмы на большом экране.

Вместимость кинозала – почти 400 человек, он оборудован цифровым кинопроектором, экран, акустической системой. Кинотеатр раньше функционировал, но долгие годы ему пришлось простаивать. Модернизацию удалось осуществить за счет поддержки Минкульта РФ и Фонда кино.

- Из федерального бюджета было безвозмездно выделено 5 млн рублей на закупку, транспортировку и установку оборудования, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Глава региона Андрей Клычков, который присутствовал на открытии, отметил, что этот объект культуры поможет возродить инфраструктуру, заложенную еще в советское время и поддержать развитие кинопоказа на селе.

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