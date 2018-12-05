2018-12-05T13:20:24+03:00
Общество

В Северном районе Орла демонтировали два незаконно поставленных металлических гаража

Все имущество построек перевезли на территорию «Спецавтобазы»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Северном районе Орла демонтировали два незаконно поставленных металлических гаражаВ Северном районе Орла демонтировали два незаконно поставленных металлических гаражаФото: Архив "КП"
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В Северном районе Орла демонтировали незаконно поставленные металлические гаражи. На этот раз сносу подлежали две постройки.

- Гаражи были расположены в районе домов № 160 «3» и № 166 по Московскому шоссе, - сообщили в территориальном управлении Северного района.

Оба гаража и все имущество, хранившееся там, перевезены на территорию МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» по адресу: Новосильское шоссе, 18. Работа по демонтажу незаконно установленных в городе металлических гаражей будет продолжена администрацией Орла.

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