2018-12-05T12:53:05+03:00
Происшествия

На улице Металлургов в Орле ночью тушили пожар в одной из квартир пятиэтажного дома

Из подъезда пришлось эвакуировать восьмерых человек
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На улице Металлургов в Орле ночью тушили пожар в одной из квартир пятиэтажного домаНа улице Металлургов в Орле ночью тушили пожар в одной из квартир пятиэтажного домаФото: Архив "КП"
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Ночью, 5 декабря, в Орле на улице Металлургов произошло ЧП. В пятиэтажном доме загорелась одна из квартир.

К моменту прибытия спасателей из окон на пятом этаже шел густойдым. Подъезд был сильно задымлен. Огонь мог распространиться на смежные квартиры. Для спасения людей была установлена автолестница. Из подъезда пришлось эвакуировать восьмерых человек.

- В результате пожара в двухкомнатной квартире повреждена комната площадью 15 квадратных метров. Там выгорела мебель и предметы интерьера. В кухне, коридоре и санузле закоптились потолки. Огонь повредил потолки и соседней квартиры, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них 4 выезда – на ликвидацию возгораний и 14 – на различные происшествия.

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