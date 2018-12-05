5 Дек. 12:50 2018-12-05T12:50:12+03:00

В этом учебном году орловские школьники смогут сдать ЕГЭ по китайскому языку Фото: Архив "КП"

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В этом учебном году орловских школьников ждут изменения в организации и содержании ЕГЭ и ОГЭ. Например, кпредметам, сдаваемым по выбору, добавится китайский язык, а для выпускников 9 классов пройдет итоговое собеседование по русскому языку.

Как и раньше, экзамен для выпускников 11-х классов начнется с написания итогового сочинения. Успешно его сдав, они будут допущены к ЕГЭ. Уже стали известны направления тем для итогового сочинения. Это «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость».

- Комплекты тем сочинений будут собраны и опубликованы в день проведения экзаменов. Также планируется пилотное внедрение технологии доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов по сети «Интернет», - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

До начала февраля участники сдачи ЕГЭ должны подать заявления с указанием выбранных предметов. Заявления на участие в ГИА для 9 классов будут приниматься до 1 марта.