В этом учебном году орловские школьники смогут сдать ЕГЭ по китайскому языку
В этом учебном году орловских школьников ждут изменения в организации и содержании ЕГЭ и ОГЭ. Например, кпредметам, сдаваемым по выбору, добавится китайский язык, а для выпускников 9 классов пройдет итоговое собеседование по русскому языку.
Как и раньше, экзамен для выпускников 11-х классов начнется с написания итогового сочинения. Успешно его сдав, они будут допущены к ЕГЭ. Уже стали известны направления тем для итогового сочинения. Это «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость».
- Комплекты тем сочинений будут собраны и опубликованы в день проведения экзаменов. Также планируется пилотное внедрение технологии доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов по сети «Интернет», - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
До начала февраля участники сдачи ЕГЭ должны подать заявления с указанием выбранных предметов. Заявления на участие в ГИА для 9 классов будут приниматься до 1 марта.