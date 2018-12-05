В Орле обсудили вопрос безопасности в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 12:46 2018-12-05T12:46:36+03:00

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На заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Орле обсудили вопросы безопасности в новогодние праздники. Встреча состоялась накануне, 4 декабря.

Центральным вопросам стала безопасность жителей региона при проведении массовых мероприятий, которых в праздничное время будет немало. Также речь шла о защищенность особо важных объектов, в том числе объектов жизнеобеспечения, транспорта, пассажиропотока.

- Особое внимание поручено уделить безопасности передвижения организованных групп детей на новогодние мероприятия из районных центров в город Орел и обратно, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Также на заседании рассматривались вопросы по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.