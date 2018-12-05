2018-12-05T12:46:36+03:00
Общество

В Орле обсудили вопрос безопасности в новогодние праздники

Особое внимание уделят защищенности детей
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
Изменить размер текста:

На заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Орле обсудили вопросы безопасности в новогодние праздники. Встреча состоялась накануне, 4 декабря.

Центральным вопросам стала безопасность жителей региона при проведении массовых мероприятий, которых в праздничное время будет немало. Также речь шла о защищенность особо важных объектов, в том числе объектов жизнеобеспечения, транспорта, пассажиропотока.

- Особое внимание поручено уделить безопасности передвижения организованных групп детей на новогодние мероприятия из районных центров в город Орел и обратно, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Также на заседании рассматривались вопросы по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Северном районе Орла демонтировали два незаконно поставленных металлических гаража
Орловских школьников познакомят с основами программирования на «Уроке цифры»
На улице Металлургов в Орле ночью тушили пожар в одной из квартир пятиэтажного дома
В этом учебном году орловские школьники смогут сдать ЕГЭ по китайскому языку
105 орловчан подали заявки на участие в конкурсе «Молодые лица города»
Орловские спасатели помогли ветерану пожарной охраны убрать снег возле дома
Михаил Вдовин: приемку работ по парку «Ботаника» в Орле нужно перенести на весну
В Орле подрядчик попал на уголовное дело за мошенничество при проведении капремонта
В Орле легковушка сбила двенадцатилетнего мальчика
Банк УРАЛСИБ в числе первых российских банков присоединился к новому сервису SWIFT GPI - Global Payments Innovation
Участие в программе «Бизнес класс» приняли 400 000 человек по всей России
Орловские активисты проверили продавцов пиломатериалов на нарушения при сделках с древесиной
Под Орлом пешеход оказался под колёсами фуры
На Орловщине проконтролируют молочную и мясную продукцию, поступающую в соцучреждения
Под Орлом автоледи за рулем «ВАЗа» влетела в легковушку
37-летнего орловца задержали за кражу инструментов в одном из торговых центров города
В орловской библиотеке Бунина открылась выставка к 25-летию российской избирательной системы
На Орловщине в 2018 году ввели в эксплуатацию 250 тысяч квадратных метров жилья
В Орле сотрудники полиции оперативно поймали вора, обчистившего двух посетителей спорткомплекса
Остановочный павильон у школы №26 в Орле поставят в следующем году
В Орле на перекрестке улиц 60 лет Октября и Максима Горького в ближайшее время запустят новый светофор
Картинг останется основным видом автоспорта для орловского гонщика Леонида Панфилова