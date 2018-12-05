105 орловчан подали заявки на участие в конкурсе «Молодые лица города»
В Орле завершился прием заявок на участие в ежегодном конкурсе «Молодые лица города — 2018». К 3 декабря анкеты подали 150 орловцев.
- Самыми «массовыми» оказались номинации «Свет знаний» — подано 17 заявок, «Альма-матер» — о желании участвовать заявили 16 горожан, и «Мастер настроения» — 13 кандидатов на победу, - сообщает пресс-служба городской администрации.
Уже на следующей неделе, 11 декабря, конкурсная комиссия рассмотрит все поданные заявки и определит победителей в каждой номинации.
Награждать победителей будут 19 декабря в актовом зале Орловского государственного института культуры. Лучшим из лучших вручат грамоты городской администрации и денежные премии.