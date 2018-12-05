2018-12-05T12:44:45+03:00
Общество

105 орловчан подали заявки на участие в конкурсе «Молодые лица города»

Самыми популярными оказались номинации «Свет знаний», «Альма-матер» и «Мастер настроения»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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В Орле завершился прием заявок на участие в ежегодном конкурсе «Молодые лица города — 2018». К 3 декабря анкеты подали 150 орловцев.

- Самыми «массовыми» оказались номинации «Свет знаний» — подано 17 заявок, «Альма-матер» — о желании участвовать заявили 16 горожан, и «Мастер настроения» — 13 кандидатов на победу, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Уже на следующей неделе, 11 декабря, конкурсная комиссия рассмотрит все поданные заявки и определит победителей в каждой номинации.

Награждать победителей будут 19 декабря в актовом зале Орловского государственного института культуры. Лучшим из лучших вручат грамоты городской администрации и денежные премии.

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