Михаил Вдовин: приемку работ по парку «Ботаника» в Орле нужно перенести на весну

5 Дек. 11:47 2018-12-05T11:47:54+03:00

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На днях на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» первый зампредседателя орловского облсовета Михаил Вдовин подвел итог ремонтных работ в парке «Ботаника». «Приемка не состоялась», - пишет депутат.

Качество выполненных подрядчиком работ оказалось невозможно оценить из-за прошедшего в Орле снегопада. Вся территория парка покрылась толстым слоем снега. Михаил Вдовин предложил членам комиссии по приемке работ по благоустройству подождать до весны, чтобы по достоинству оценивать качество устраненных недоделок в парке.

- Данная история еще раз показывает отсутствие должного контроля со стороны заказчика в лице УКХ за соблюдением подрядчиком сроков и качества выполнения работ, - отмечает Михаил Вдовин.

В свою очередь, депутат подчеркнул, что нельзя из-за сбоя в системе выбора подрядчика обвинять несовершенство федерального законодательства в сфере госзакупок. Он привел примеры положительного опыта благоустройства общественных территорий в Орле. Это скверы «Юность», «1000 и 1 мелочь», «Орлята». По словам Михаила Вдовина, подрядчик, работающий в парке «Ботаника» показал «всему городу, как нельзя выполнять работы».

Письмо с рекомендацией перенести приемку работ по парку на более благоприятное для этого время года было направлено в адрес главы городской администрации.