СЕГОДНЯ 11:15 2018-12-05T11:16:27+03:00

В Орле подрядчик попал на уголовное дело за мошенничество при проведении капремонта Фото: Архив "КП"

На практике строительные работы выполнены не были, акты говорят об обратном

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В Орле прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах.

- Установлено, что НО «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» с ООО «Евро Строй» был заключен договор на проведение капитального ремонта домов № 62 по улице Пушкарной, № 174 по улице Комсомольской, № 28 по улице Горького, - сообщает ведомство.

Оказалось, что на практике строительно-монтажные работы по капитальному ремонту указанных домов выполнены не были. В свою очередь, акты о приемке работ говорят об обратном. Стоимость «выполненных в полном объеме» работ составила более полутора миллионов рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере в отношении подрядчика было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.