2018-12-05T11:13:48+03:00
Общество

В Орле легковушка сбила двенадцатилетнего мальчика

Ребенок вышел на проезжую часть
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле легковой автомобиль сбил двенадцатилетнего мальчика. Ребенок оказался на проезжей части без сопровождения взрослых.

ДТП произошло во вторник, 4 декабря. Время было около шести часов вечера, когда водитель за рулем автомобиля «ЗАЗ» двигался по улице Полковника Старинова со стороны улицы Зеленина, в направлении улицы Зареченской.

- В районе дома № 6 по улице Зеленина произошел наезд на пешехода – мальчика который вышел на проезжую части дороги без цели ее перехода, без сопровождения взрослых, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, он был доставлен в медучреждение, а после осмотра отпущен.

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