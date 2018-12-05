2018-12-05T10:41:11+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ в числе первых российских банков присоединился к новому сервису SWIFT GPI - Global Payments Innovation

Ресурс SWIFT GPI – Global Payment Innovation позволяет клиентам быстро и эффективно управлять трансграничными платежными потоками
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В настоящее время ресурс позволяет отслеживать статус платежа на протяжении всего маршрута, а также получать сведения по всем комиссиям банков-посредников при исполнении платежного документа в режиме online.

SWIFT планирует расширить функционал ресурса за счет ввода новых функций, в их числе: передача большого объема сопутствующей информации по платежу, мгновенная отмена платежа на любом участке исполнения до его фактического зачисления на счет конечного получателя, а также предварительное согласование параметров платежа с участниками расчетов до фактической отправки платежа и ряд других.

«Внедрение продукта SWIFT GPI было осуществлено в рамках большого проекта Банка УРАЛСИБ: были внесены изменения в текущие процессы Банка, адаптирована банковская система, изменена концепция реализации клиентских приложений. Кроме того, предстоит большая работа по интеграции продукта GPI в клиентскую часть банковских приложений. Это даст клиентам широкие возможности по управлению трансграничными платежами», – отмечает начальник Управления международных расчетов и документарных операций Юрий Кощуг.

«С внедрением SWIFT GPI клиенты Банк УРАЛСИБ получают сервис с новым уровнем прозрачности и скорости при проведении международных расчетов. Мы и впредь намерены предлагать своим клиентам самые лучшие решения и технологии международного уровня», – говорит Старший Вице-президент по операционной поддержке бизнеса Банка УРАЛСИБ Татьяна Кузнецова.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 800-250-57-57 или на сайте Банка УРАЛСИБ. На правах рекламы.

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