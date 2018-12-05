2018-12-05T10:08:49+03:00
Общество

Орловские активисты проверили продавцов пиломатериалов на нарушения при сделках с древесиной

Предпринимателя, не предоставившего вовремя соответствующую декларацию, ожидает административный штраф в размере 7 тысяч рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские активисты проверили продавцов пиломатериалов на нарушения при сделках с древесинойОрловские активисты проверили продавцов пиломатериалов на нарушения при сделках с древесинойФото: Архив "КП"
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Орловские активисты совместно с прокуратурой проверили продавцов пиломатериалов на нарушения при сделках с древесиной. В поле зрения попало одно из предприятий, продающих древесину в Орле.

- В соответствии с требованиями статьи 50.5 Лесного кодекса РФ индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, представляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней – ЛесЕГАИС -декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, - напомнили активисты.

В ходе проведенной проверки мест продажи досок и бруса оказалось, что один из орловских индивидуальных предпринимателей в этом году закупил деревья породы сосна. Но в течение пяти рабочих дней со дня заключения сделки он не представил декларацию о сделке с древесиной. По решению суда его ожидает административный штраф в размере 7 тысяч рублей.

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