2018-12-05T10:07:42+03:00
Происшествия

Под Орлом пешеход оказался под колёсами фуры

Он госпитализирован
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Вечером минувшего вторника, 4 декабря, в деревне Хардиково под Орлом пешеход оказался под колесами фуры. С места ДТП он был госпитализирован.

Авария произошла в девятом часу вечера. Большегруз «МАН» двигался по улице Совхозной деревне и в районе дома 10а наехал на пешехода.

- Он двигался по проезжей части в попутном направлении при удовлетворительном состоянии обочины, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге с травмами с места ДТП скорая увезла пострадавшего в больницу Семашко.

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