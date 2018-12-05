2018-12-05T09:54:40+03:00
Общество

На Орловщине проконтролируют молочную и мясную продукцию, поступающую в соцучреждения

Будут поддержаны региональные производители, которые заботятся о качестве своего товара
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине проконтролируют молочную и мясную продукцию, поступающую в соцучрежденияНа Орловщине проконтролируют молочную и мясную продукцию, поступающую в соцучрежденияФото: Архив "КП"
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На Орловщине проконтролируют молочную и мясную продукцию, поступающую в соцучреждения. Соответствующие поручения руководителям профильных Департаментов и ведомств дал Губернатор Орловской области.

Напомним, за минувшие месяцы 2018 года, как показали результаты лабораторных исследований, более 2-х с половиной проб молочной продукции не соответствовали требованиям нормативов по микробиологическим показателям. В свою очередь, такие продукты были обнаружены в 15 случаях в образовательных и медицинских организациях, в 8 случаях – в торговых сетях. Виновных в этом наказали штрафом на общую сумму более 500 тысяч рублей. Всего из оборота было изъято и уничтожено 85 килограммов молочной продукции.

- По решению суда была приостановлена деятельность четырех предприятий общественного питания из Орла, Мценска и Орловского района, осуществляющих оборот мясной продукции, - сообщает портал Правительства Орловской области.

При выявлении новых нарушений с учетом норм действующего законодательства в одностороннем порядке контракты с нечестными поставщиками будут расторгаться. Те региональные производители, которые заботятся о качестве своего товара, будут поддержаны.

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