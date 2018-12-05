Под Орлом автоледи за рулем «ВАЗа» влетела в легковушку

5 Дек. 09:49 2018-12-05T09:49:31+03:00

Водители обоих авто, а также пассажир одной из машин госпитализированы

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На трассе под Орлом столкнулись две отечественные легковушки. В ДТП с участием «Пятнадцатой» и «Шестерки» пострадали три человека.

Авария случилась накануне, во вторник 4 декабря. В начале одиннадцатого утра женщина-водитель за рулем «Пятнадцатой» двигалась по автодороге Орел-Знаменского со стороны поселка в направлении областного центра.

- В районе 30 километра она допустила столкновение с транспортным средством «ВАЗ-2106», который двигался во встречном направлении, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя и пассажир «Шестерки». Все пострадавшие госпитализированы в областную клиническую больницу.