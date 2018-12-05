37-летнего орловца задержали за кражу инструментов в одном из торговых центров города

СЕГОДНЯ 09:29 2018-12-05T09:29:14+03:00

Магазину он принес убытков на сумму более 15 тысяч рублей

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Инцидент с кражей в торговом центре на Карачевском шоссе в Орле произошел несколько дней назад. Сотрудники магазина товаров для дома и ремонта обратили внимание на подозрительного покупателя в зале, который находился там довольно долго, и нажали «тревожную кнопку».

- Прибывшей вскоре группе задержания сообщили, что два дня в магазине происходили кражи дорогостоящих строительных инструментов. Судя по записям с камер видеонаблюдения, совершал их один и тот же человек, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Орловской области.

Правоохранители попытались подойти к мужчине, чтобы разобраться в ситуации. Но, увидев их, покупатель попытался сбежать. Вскоре мужчина был задержан.

Оказалось, что похитителем инструментов был тот самый задержанный 37-летний орловец. Он принес убытков магазину на сумму более 15 тысяч рублей. Свою вину мужчина признал. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.