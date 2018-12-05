2018-12-05T09:29:14+03:00
Происшествия

37-летнего орловца задержали за кражу инструментов в одном из торговых центров города

Магазину он принес убытков на сумму более 15 тысяч рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
37-летнего орловца задержали за кражу инструментов в одном из торговых центров города37-летнего орловца задержали за кражу инструментов в одном из торговых центров городаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Инцидент с кражей в торговом центре на Карачевском шоссе в Орле произошел несколько дней назад. Сотрудники магазина товаров для дома и ремонта обратили внимание на подозрительного покупателя в зале, который находился там довольно долго, и нажали «тревожную кнопку».

- Прибывшей вскоре группе задержания сообщили, что два дня в магазине происходили кражи дорогостоящих строительных инструментов. Судя по записям с камер видеонаблюдения, совершал их один и тот же человек, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Орловской области.

Правоохранители попытались подойти к мужчине, чтобы разобраться в ситуации. Но, увидев их, покупатель попытался сбежать. Вскоре мужчина был задержан.

Оказалось, что похитителем инструментов был тот самый задержанный 37-летний орловец. Он принес убытков магазину на сумму более 15 тысяч рублей. Свою вину мужчина признал. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Северном районе Орла демонтировали два незаконно поставленных металлических гаража
Орловских школьников познакомят с основами программирования на «Уроке цифры»
На улице Металлургов в Орле ночью тушили пожар в одной из квартир пятиэтажного дома
В этом учебном году орловские школьники смогут сдать ЕГЭ по китайскому языку
В Орле обсудили вопрос безопасности в новогодние праздники
105 орловчан подали заявки на участие в конкурсе «Молодые лица города»
Орловские спасатели помогли ветерану пожарной охраны убрать снег возле дома
Михаил Вдовин: приемку работ по парку «Ботаника» в Орле нужно перенести на весну
В Орле подрядчик попал на уголовное дело за мошенничество при проведении капремонта
В Орле легковушка сбила двенадцатилетнего мальчика
Банк УРАЛСИБ в числе первых российских банков присоединился к новому сервису SWIFT GPI - Global Payments Innovation
Участие в программе «Бизнес класс» приняли 400 000 человек по всей России
Орловские активисты проверили продавцов пиломатериалов на нарушения при сделках с древесиной
Под Орлом пешеход оказался под колёсами фуры
На Орловщине проконтролируют молочную и мясную продукцию, поступающую в соцучреждения
Под Орлом автоледи за рулем «ВАЗа» влетела в легковушку
В орловской библиотеке Бунина открылась выставка к 25-летию российской избирательной системы
На Орловщине в 2018 году ввели в эксплуатацию 250 тысяч квадратных метров жилья
В Орле сотрудники полиции оперативно поймали вора, обчистившего двух посетителей спорткомплекса
Остановочный павильон у школы №26 в Орле поставят в следующем году
В Орле на перекрестке улиц 60 лет Октября и Максима Горького в ближайшее время запустят новый светофор
Картинг останется основным видом автоспорта для орловского гонщика Леонида Панфилова