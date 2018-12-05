СЕГОДНЯ 08:58 2018-12-05T08:58:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В орловской библиотеке Бунина открылась выставка к 25-летию российской избирательной системы. В книжной экспозиции представили основные документы, ставшие основой существующей концепции.

- Гостями на открытии выставки стали члены избирательной комиссии, студенты, преподаватели и представители общественности, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Сотрудники библиотеки показали ролик об истории избирательной системы России. Затем собравшимся презентовали книги из собрания «Избирательная система России: вчера и сегодня».