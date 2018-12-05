2018-12-05T08:48:07+03:00
Общество

На Орловщине в 2018 году ввели в эксплуатацию 250 тысяч квадратных метров жилья

Больше половины из них – в многоквартирных домах
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта Правительства Орловской областиФото с сайта Правительства Орловской области
Изменить размер текста:

На Орловщине за 11 прошедших месяцев 2018 года ввели в эксплуатацию 250 тысяч квадратных метров жилья. Больше половины из них – в многоквартирных домах, что составляет 160 тысяч квадратных метров.

Еще 3 многоквартирных дома планируется ввести в эксплуатацию в Орловской области до конца года. Их общая площадь составит около 20 тысяч квадратных метров. Также в процесс будут включены и объекты индивидуального строительства.

- Всего в Орловской области за текущий год динамика роста ввода жилья превысила 15 %, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться
Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений
Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники
Лауреатами премии «Ладога» стали двое орловских поэтов
Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Пять детских новогодних представлений готовит орловский театр имени Тургенева
На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий
Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник
Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями
Орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим
Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов
Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор
В Орле волонтеры объявили о розыске не вернувшейся с работы женщины