На Орловщине в 2018 году ввели в эксплуатацию 250 тысяч квадратных метров жилья
Больше половины из них – в многоквартирных домах
Фото с сайта Правительства Орловской области
Изменить размер текста:
На Орловщине за 11 прошедших месяцев 2018 года ввели в эксплуатацию 250 тысяч квадратных метров жилья. Больше половины из них – в многоквартирных домах, что составляет 160 тысяч квадратных метров.
Еще 3 многоквартирных дома планируется ввести в эксплуатацию в Орловской области до конца года. Их общая площадь составит около 20 тысяч квадратных метров. Также в процесс будут включены и объекты индивидуального строительства.
- Всего в Орловской области за текущий год динамика роста ввода жилья превысила 15 %, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.