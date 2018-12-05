На Орловщине в 2018 году ввели в эксплуатацию 250 тысяч квадратных метров жилья

СЕГОДНЯ 08:48 2018-12-05T08:48:07+03:00

Больше половины из них – в многоквартирных домах

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На Орловщине за 11 прошедших месяцев 2018 года ввели в эксплуатацию 250 тысяч квадратных метров жилья. Больше половины из них – в многоквартирных домах, что составляет 160 тысяч квадратных метров.

Еще 3 многоквартирных дома планируется ввести в эксплуатацию в Орловской области до конца года. Их общая площадь составит около 20 тысяч квадратных метров. Также в процесс будут включены и объекты индивидуального строительства.

- Всего в Орловской области за текущий год динамика роста ввода жилья превысила 15 %, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.