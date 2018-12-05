В Орле сотрудники полиции оперативно поймали вора, обчистившего двух посетителей спорткомплекса
В Орле сотрудники полиции оперативно поймали вора, обчистившего двух посетителей спорткомплекса. Из раздевалки у одного из мужчин пропали 2 тысячи рублей и сотовый телефон, у второго только деньги – 6 тысяч рублей.
- На месте происшествия полицейские опросили возможных свидетелей произошедшего и изучили записи с камеры видеонаблюдения. В поле зрения попал мужчина, который зашел с улицы в раздевалку, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Похитителем оказался попадавшийся ранее в поле зрения правоохранителей 44-летний орловец. Его уже задерживали за мелкое хулиганство и распитие алкоголя.
Мужчину обнаружили на одной из улиц Орла сотрудники ППС, задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. При нем были обнаружены похищенные денежные средства и телефон.
По факту кражи по статье 158 УК РФ было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу. Ведется следствие.