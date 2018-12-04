2018-12-04T16:49:23+03:00
Общество

Остановочный павильон у школы №26 в Орле поставят в следующем году

Его обустроят, как только наступит благоприятная погода
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Оборудовать остановку рядом с 26-й школой в Орле неоднократно просили сами горожане. Тему обсудили на сегодняшнем, 4 декабря, рабочем совещании в горадминистрации.

Обустроить в указанном месте остановку постановила Госавтоиснпекция. По сообщению городских властей, павильон расположится у дома №52 по улице Розы Люксембург, примерно в двухстах метрах от учебного учреждения.

- Остановка будет оборудована согласно стандартам: появится заездной карман, пешеходное ограждение, информационное табло с расписанием транспорта, разметкой, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

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