В Орле на перекрестке улиц 60 лет Октября и Максима Горького в ближайшее время запустят новый светофор

СЕГОДНЯ 15:21 2018-12-04T15:24:48+03:00

В Орле на перекресте улиц 60 лет Октября и Максима Горького в ближайшее время запустят новый светофор Фото: Архив "КП"

Режим его работы будет корректироваться в соответствии с обстановкой на дороге

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В ближайшие дни в Советском районе Орла запустят новый светофор. Его установили пару месяцев назад на перекрестке улиц 60 лет Октября и Максима Горького для более удобного поворота машин. Теперь на этом пересечении появилась специальная стрелка «влево».

Светофор будет запущен в тестовом режиме. Его работа будет корректироваться в соответствии с обстановкой на дороге.

- Просим всех участников дорожного движения быть внимательными и строго соблюдать сигналы светофоров, - обращается к орловцам региональное УГИБДД УМВД России.