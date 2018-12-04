2018-12-04T15:17:36+03:00
Спорт

Картинг останется основным видом автоспорта для орловского гонщика Леонида Панфилова

В 2019 году его ожидает полноценный сезон в Чемпионате России в этом спорте
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта "Орел-спорт"Фото с сайта "Орел-спорт"
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Орловский гонщик Леонид Панфилов озвучил свои примерные планы на предстоящий год. Картинг останется для него основным видом автоспорта.

В 2019 году орловского спортсмена ожидает полноценный сезон в Чемпионате России по картингу. Также он получил приглашение провести сезон в чемпионатах Казахстана и средней Азии по этому же виду спорта.

- Сейчас проведены первые переговоры с командой из Германии. Ребята будут снабжать меня мотором в новом сезоне. Ждём от них финальных условий. Пока остается открытым вопрос о производителе шасси, - рассказывает Леонид Панфилов.

Напомним, в 2018 году орловский гонщик проявил себя не только как спортсмен, но и как тренер. На его счету - тренерское золото Чемпионата России по ралли-кроссу.

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