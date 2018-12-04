2018-12-04T14:58:12+03:00
Общество

В Орле идет работа над созданием единой схемы транспортного обслуживания

До 25 декабря продолжится анализ пассажиропотока
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Одной из центральных тем на сегодняшнем, 4 декабря, рабочем совещании в городской администрации стала разработка единой схемы транспортного обслуживания для Орла и Орловского района. О том, как продвигается работа в этом направлении, рассказал начальник управления городского хозяйства и транспорта Николай Ванифатов.

- В настоящее время ведется анализ пассажиропотока на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, он завершится до 25 декабря. Для получения корректных результатов используются приборы видео- и фотофиксации — они позволяют проанализировать количество вошедших и вышедших пассажиров на той или иной остановке, - рассказал Ванифатов.

Отметим, что единую транспортную схему стали разрабатывать по поручению областного правительства. Участие в ее создании принимают специалисты профильных департаментов вместе с подрядчиком ЗАО «Группа компаний «Навигатор».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Остановочный павильон у школы №26 в Орле поставят в следующем году
В Орле на перекрестке улиц 60 лет Октября и Максима Горького в ближайшее время запустят новый светофор
Картинг останется основным видом автоспорта для орловского гонщика Леонида Панфилова
Орловские депутаты обсудили проблему уборки снега
В Орле для людей с ограниченными возможностями здоровья прошел спортивный праздник
Библиотека Бунина приглашает орловцев на выставку «Зима в подарках»
Условия хранения оружия проверили правоохранители у двух тысяч орловчан
10 декабря в центре Орла будет ограничено движение автотранспорта
Орловчанке грозит наказание за кражу мобильного телефона у сотрудницы торгового центра
Завтра в Орле откроется «Художественный салон»
Небезопасное использование печного отопления стало причиной пожара в жилом доме в Орловской области
С орловского «Дормаша» взыскали долги по зарплате
В Орловской области в доме инвалида 2-ой группы отключили электричество
Благотворительный проект «Дети солнца» в Орле собрал 1,5 миллиона рублей
53-летнего мужчину вытащили из горевшей квартиры в доме на Московском шоссе в Орле
На площади перед автовокзалом в Орле запретят остановку
В Орле за время рейда полицейские обнаружили три нарушения правил парковки на местах для инвалидов
Первая рождественская встреча прошла в орловском духовном центре «Вятский Посад»
В Орле сгорело несколько гаражей
Со спортивного турнира по грэпплингу орловцы привезли шесть медалей
Поддельные медицинские документы продавали на 8-ми орловских сайтах
В Орле состоялся показ кино для слабовидящих