В Орле идет работа над созданием единой схемы транспортного обслуживания

СЕГОДНЯ 14:58 2018-12-04T14:58:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Одной из центральных тем на сегодняшнем, 4 декабря, рабочем совещании в городской администрации стала разработка единой схемы транспортного обслуживания для Орла и Орловского района. О том, как продвигается работа в этом направлении, рассказал начальник управления городского хозяйства и транспорта Николай Ванифатов.

- В настоящее время ведется анализ пассажиропотока на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, он завершится до 25 декабря. Для получения корректных результатов используются приборы видео- и фотофиксации — они позволяют проанализировать количество вошедших и вышедших пассажиров на той или иной остановке, - рассказал Ванифатов.

Отметим, что единую транспортную схему стали разрабатывать по поручению областного правительства. Участие в ее создании принимают специалисты профильных департаментов вместе с подрядчиком ЗАО «Группа компаний «Навигатор».